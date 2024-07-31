Times of Israel: авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

Одни из самых крупных авиакомпаний в США и Великобритании в лице United, Delta и Brittish Airways сообщили об отмене рейсов в Израиль. Это передает издание Times of Israel.
«Крупнейшие американские и британские авиакомпании сообщили пассажирам об отмене рейсов в Израиль, сообщают ивритские СМИ, на фоне обострения напряженности с ХАМАС, „Хезболлой“ и Ираном», — говорится в сообщении.
По их данным, десятки тысяч израильтян остались в Соединенных Штатах из-за отмены авиасообщения. Рейсы же отменят 2 августа перевозчики Delta и British Airways, а United только 6 августа перестанет туда летать.
Ранее URA.RU писало о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Причиной приказа стало убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании.
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