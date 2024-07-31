31 июля 2024

Times of Israel: авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

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Причина отмены рейсов: обострение напряженности в регионе
Причина отмены рейсов: обострение напряженности в регионе Фото:

Одни из самых крупных авиакомпаний в США и Великобритании в лице United, Delta и Brittish Airways сообщили об отмене рейсов в Израиль. Это передает издание Times of Israel.

«Крупнейшие американские и британские авиакомпании сообщили пассажирам об отмене рейсов в Израиль, сообщают ивритские СМИ, на фоне обострения напряженности с ХАМАС, „Хезболлой“ и Ираном», — говорится в сообщении.

По их данным, десятки тысяч израильтян остались в Соединенных Штатах из-за отмены авиасообщения. Рейсы же отменят 2 августа перевозчики Delta и British Airways, а United только 6 августа перестанет туда летать.

Ранее URA.RU писало о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Причиной приказа стало убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании.

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Одни из самых крупных авиакомпаний в США и Великобритании в лице United, Delta и Brittish Airways сообщили об отмене рейсов в Израиль. Это передает издание Times of Israel. «Крупнейшие американские и британские авиакомпании сообщили пассажирам об отмене рейсов в Израиль, сообщают ивритские СМИ, на фоне обострения напряженности с ХАМАС, „Хезболлой“ и Ираном», — говорится в сообщении. По их данным, десятки тысяч израильтян остались в Соединенных Штатах из-за отмены авиасообщения. Рейсы же отменят 2 августа перевозчики Delta и British Airways, а United только 6 августа перестанет туда летать. Ранее URA.RU писало о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Причиной приказа стало убийство одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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