Россия и Азербайджан укрепляют союзнический договор

Декларация о союзнических отношениях, подписанная президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2022 году, не только работает, но и имеет потенциал к развитию. Об этом в интервью URA.RU заявил завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.
«Этот документ имеет хороший потенциал к дальнейшему развитию. Реальных угроз для наших стран, чтобы полноценно ввести его в действие с точки зрения военного сотрудничества, сейчас нет. Но с экономической точки зрения, декларация исполняется всесторонне. И я вижу, что в политических кругах Азербайджана Россию считают важнейшим политическим и экономическим партнером и союзником, как и Турцию. Для Азербайджана Россия и Турция — это две силы, которые помогают Баку проводить сбалансированную и независимую от Запада, а где-то и от Востока, внешнюю политику», — отметил Ниязов.
По словам эксперта, это союзничество для России прежде всего является гарантией стабильности на Южном Кавказе. «В целом процессы, идущие на постсоветском пространстве, дополняют друг друга и усиливают союзнические отношения России и Азербайджана. Они и дальше будут развиваться по нарастающей», — убежден Ниязов.
18 августа президент Владимир Путин отправится в Баку с государственным визитом. Переговоры с Ильхамом Алиевым будут уже третьими в текущем году.
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