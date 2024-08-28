Россия стремится захватить лидерство в криптовалютной гонке

28 августа 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Биткоин входит в десятку крупнейших мировых денежных активов по капитализации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия становится лидером по регулированию промышленного майнинга: ближайший конкурент — США — начал серьезно ей уступать. Об этом в разговоре с URA.RU заявил владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец. «В этом вопросе США уже значительно отстают от России. В Америке до сих пор нет законодательного регулирования майнинга на федеральном уровне. Более того, [президент США Джо] Байден еще в 2021 году отменил все принятые при [бывшем главе Штатов Дональде] Трампе законы, касающиеся криптовалют, якобы до проверки на соответствие политике новой администрации. Но проверка так и не закончилась», — заявил Рунец. Трамп, в свою очередь, уже озаботился неустойчивыми позициями Америки в новой цифровой экономике. Он заявил, что, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, «ее необходимо майнить и производить в США». «Если мы не возглавим эту индустрию, это сделает Китай и другие — а мы не можем позволить себе подобного сценария», — отметил Трамп. Обеспокоены отставанием от России и демократы: на виртуальной конференции Crypto4Harris лидер большинства Сената США Чак Шумер объявил, что страна не может безучастно наблюдать, как «криптовалюта ускользнет за границу». «Я хочу объединить усилия членов, чтобы мы могли принять разумное законодательство, которое поможет Соединенным Штатам сохранить статус самой инновационной страны в мире», — сказал сенатор. Консервативный подход администрации Байдена к майнингу направлен на защиту интересов «традиционного» бизнеса, на который опирается нынешнее руководство США. Но, похоже, власти Штатов уже понимают, что будущее — за цифровой экономикой. Неслучайно наиболее прозорливые американские эксперты уже бьют тревогу по поводу стратегических перспектив США в глобальном цифровом соперничестве с Россией и Китаем. Между тем уже сейчас стоимость электроэнергии в Америке в полтора раза выше, чем в России. Кроме того, по темпам роста объемов производства РФ значительно опережает США. В России сегодня доступно около 10 ГВт свободной электрогенерации, что позволяет отрасли расти на 40% в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия становится лидером по регулированию промышленного майнинга: ближайший конкурент — США — начал серьезно ей уступать. Об этом в разговоре с URA.RU заявил владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора ЦОД BitRiver Игорь Рунец. «В этом вопросе США уже значительно отстают от России. В Америке до сих пор нет законодательного регулирования майнинга на федеральном уровне. Более того, [президент США Джо] Байден еще в 2021 году отменил все принятые при [бывшем главе Штатов Дональде] Трампе законы, касающиеся криптовалют, якобы до проверки на соответствие политике новой администрации. Но проверка так и не закончилась», — заявил Рунец. Трамп, в свою очередь, уже озаботился неустойчивыми позициями Америки в новой цифровой экономике. Он заявил, что, если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, «ее необходимо майнить и производить в США». «Если мы не возглавим эту индустрию, это сделает Китай и другие — а мы не можем позволить себе подобного сценария», — отметил Трамп. Обеспокоены отставанием от России и демократы: на виртуальной конференции Crypto4Harris лидер большинства Сената США Чак Шумер объявил, что страна не может безучастно наблюдать, как «криптовалюта ускользнет за границу». «Я хочу объединить усилия членов, чтобы мы могли принять разумное законодательство, которое поможет Соединенным Штатам сохранить статус самой инновационной страны в мире», — сказал сенатор. Консервативный подход администрации Байдена к майнингу направлен на защиту интересов «традиционного» бизнеса, на который опирается нынешнее руководство США. Но, похоже, власти Штатов уже понимают, что будущее — за цифровой экономикой. Неслучайно наиболее прозорливые американские эксперты уже бьют тревогу по поводу стратегических перспектив США в глобальном цифровом соперничестве с Россией и Китаем. Между тем уже сейчас стоимость электроэнергии в Америке в полтора раза выше, чем в России. Кроме того, по темпам роста объемов производства РФ значительно опережает США. В России сегодня доступно около 10 ГВт свободной электрогенерации, что позволяет отрасли расти на 40% в год.