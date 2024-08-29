Курганский застройщик открыл фирму по продаже лесоматериалов в Тюмени

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Новая фирма курганского застройщика в Тюмени займется продажей лесоматериалов
Новая фирма курганского застройщика в Тюмени займется продажей лесоматериалов Фото:

Курганский застройщик Евгений Соснин совместно с партнером создали в Тюмени компанию по продаже лесоматериалов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. 

«Застройщик Евгений Соснин совместно с бизнесменом Семеном Огарковым создали в Тюмени предприятие по оптовой продаже лесоматериалов и стройматериалов. У каждого по 50% акций в фирме», — рассказал источник. 

Информация о создании компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием по теме. На момент публикации ответ не поступил. 

Также у бизнесмена создано в Тюмени несколько строительных фирм. Через них предприниматель осуществляет возведение жилых комплексов как на территории Кургана, так и в соседнем Екатеринбурге. 

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Курганский застройщик Евгений Соснин совместно с партнером создали в Тюмени компанию по продаже лесоматериалов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.  «Застройщик Евгений Соснин совместно с бизнесменом Семеном Огарковым создали в Тюмени предприятие по оптовой продаже лесоматериалов и стройматериалов. У каждого по 50% акций в фирме», — рассказал источник.  Информация о создании компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием по теме. На момент публикации ответ не поступил.  Также у бизнесмена создано в Тюмени несколько строительных фирм. Через них предприниматель осуществляет возведение жилых комплексов как на территории Кургана, так и в соседнем Екатеринбурге. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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