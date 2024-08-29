Курганский застройщик открыл фирму по продаже лесоматериалов в Тюмени

Курганский застройщик Евгений Соснин совместно с партнером создали в Тюмени компанию по продаже лесоматериалов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.
«Застройщик Евгений Соснин совместно с бизнесменом Семеном Огарковым создали в Тюмени предприятие по оптовой продаже лесоматериалов и стройматериалов. У каждого по 50% акций в фирме», — рассказал источник.
Информация о создании компании подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием по теме. На момент публикации ответ не поступил.
Также у бизнесмена создано в Тюмени несколько строительных фирм. Через них предприниматель осуществляет возведение жилых комплексов как на территории Кургана, так и в соседнем Екатеринбурге.
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