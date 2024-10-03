03 октября 2024

Спецборт МЧС с эвакуированными из Ливана россиянами прибыл в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецборт останавливался на военной базе
Спецборт останавливался на военной базе Фото:

Специальный борт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Жуковского в Подмосковье. На борту самолета находились 60 россиян, в основном семьи сотрудников российского посольства в Ливане, включая двух беременных женщин.

«Самолет Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан», — пишет МЧС России в своем telegram-канале. Эвакуируемых сопровождали специалисты из Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) и медицинский персонал отряда «Центроспас», которые оказывали необходимую поддержку пассажирам на протяжении всего перелета.

На пути в Россию Ил-76 совершил промежуточную остановку для дозаправки на российской военной базе в Сирии, где эвакуированных россиян угостили обедом, организовали для них экскурсию по музею. Детям были показаны мультфильмы, что помогло сделать их путешествие более комфортным.

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Специальный борт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Жуковского в Подмосковье. На борту самолета находились 60 россиян, в основном семьи сотрудников российского посольства в Ливане, включая двух беременных женщин. «Самолет Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан», — пишет МЧС России в своем telegram-канале. Эвакуируемых сопровождали специалисты из Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) и медицинский персонал отряда «Центроспас», которые оказывали необходимую поддержку пассажирам на протяжении всего перелета. На пути в Россию Ил-76 совершил промежуточную остановку для дозаправки на российской военной базе в Сирии, где эвакуированных россиян угостили обедом, организовали для них экскурсию по музею. Детям были показаны мультфильмы, что помогло сделать их путешествие более комфортным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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