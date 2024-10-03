Спецборт МЧС с эвакуированными из Ливана россиянами прибыл в Москву

Специальный борт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Жуковского в Подмосковье. На борту самолета находились 60 россиян, в основном семьи сотрудников российского посольства в Ливане, включая двух беременных женщин.
«Самолет Ил-76 доставил из Ливана 60 российских граждан», — пишет МЧС России в своем telegram-канале. Эвакуируемых сопровождали специалисты из Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) и медицинский персонал отряда «Центроспас», которые оказывали необходимую поддержку пассажирам на протяжении всего перелета.
На пути в Россию Ил-76 совершил промежуточную остановку для дозаправки на российской военной базе в Сирии, где эвакуированных россиян угостили обедом, организовали для них экскурсию по музею. Детям были показаны мультфильмы, что помогло сделать их путешествие более комфортным.
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