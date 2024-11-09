Путин выразил соболезнование Пакистану

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Путин направил телеграмму президенту Пакистана с соболезнованиями в связи с терактом
Путин направил телеграмму президенту Пакистана с соболезнованиями в связи с терактом Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с терактом в городе Кветта. Он направил официальную телеграмму, в которой осудил произошедшее и подчеркнул необходимость наказания для организаторов атаки.

«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — говорится в послании. Президент также выразил надежду на справедливость и отметил жестокость произошедшего акта.

В дополнение к основному сообщению, Путин заявил о намерении России продолжать тесное взаимодействие с Пакистаном в борьбе против терроризма. Он также попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, подчеркивая важность солидарности в такие трудные моменты.

Ранее в кассе железнодорожного вокзала в Кветте, Пакистан, произошел взрыв. Погибло несколько десятков человек, еще 30 получили ранения. 

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу в связи с терактом в городе Кветта. Он направил официальную телеграмму, в которой осудил произошедшее и подчеркнул необходимость наказания для организаторов атаки. «Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — говорится в послании. Президент также выразил надежду на справедливость и отметил жестокость произошедшего акта. В дополнение к основному сообщению, Путин заявил о намерении России продолжать тесное взаимодействие с Пакистаном в борьбе против терроризма. Он также попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, подчеркивая важность солидарности в такие трудные моменты. Ранее в кассе железнодорожного вокзала в Кветте, Пакистан, произошел взрыв. Погибло несколько десятков человек, еще 30 получили ранения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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