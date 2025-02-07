МИД Франции решил снова пускать российских журналистов в страну

Министерство иностранных дел франции планирует снова выдать аккредитацию российским журналистам. Но порядок будет пересмотрен, сообщил представитель ведомства Кристоф Лемуан.
«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», — сказал Лемуан во время брифинга, пишет ТАСС.
Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявляла, что Париж дважды отказывал в выдаче визы для работы в стране журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. По словам дипломата, Москва будет вынуждена принять ответные меры. Так, жребий в отказе от аккредитации пал на французского журналиста газеты Le Monde.
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