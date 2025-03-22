Командир спецназа «Ахмат» Аид вышел на связь после ранения

Командир отряда батальона «Ахмат» с позывным «Аид», который получил ранение во время выполнения боевой задачи в Судже, впервые вышел на связь. Он поблагодарил всех за теплые слова и оказанную первую помощь, заявив, что уже едет к сослуживцам.
«Всем спасибо за теплые слова оказали мне первую помощь», — сказал Аид в своем видеообращении, которое опубликовано в telegram-канале спецназа. Он также сообщил, что уже переломов у него нет, чувствует он себя хорошо и уже направляется на место к своим бойцам. Аид также пошутил, что у него в голове появилась «вольфрамовая начинка», которая будет помогать ему думать.
Помимо этого, командир спецназа также рассказал о новом направлении, в котором сейчас участвуют бойцы подразделения. Аид заверил, что вскоре расскажет об этом подробнее.
Ранее глава «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи. Он отметил, что у него множество шрамов, но с ним все в порядке. Отмечается, что боец обнаружил в Судже зажигалку, принадлежавшую погибшему бойцу ВСУ. На ней была надпись на украинском языке: «Ты веришь в приведения?»
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