Командир одного из отрядов батальона «Ахмат» с позывным «Аид» получил ранение в ходе выполнения боевой задачи. Об этом рассказал в беседе с журналистом замначальника Главного управления по военно-политической работе ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее «Аид» обнаружил послание на зажигалке боевика ВСУ.
«Ранен командир отряда „Аид“. Для него это уже не знаю даже какое ранение. На нем места чтобы палец положить нету без шрама и следов ранения. Все нормально, ничего сверхъестественного. Будем живы — не помрем!» — рассказал Алаудинов в интервью РИА Новости.
В ходе нахождения в Судже (Курская область), которую недавно освободили российские войска, командир «Аид» обнаружил зажигалку. Этот предмет, как выяснилось, ранее принадлежал украинскому боевику. Смерть прежнего владельца придала найденной вещи особый символизм: надпись на зажигалке словно передавала послание от погибшего солдата ВСУ из загробного мира.
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