Путин рассказал, что изменилось в современной войне

Путин: сегодня на поле боя активно применяются беспилотные системы
Путин заявил, что сейчас современные танки используются совсем по-другому во время боевых действий
Путин заявил, что сейчас современные танки используются совсем по-другому во время боевых действий
Сегодня на поле боя активно применяются беспилотные системы как на суше, так и в воде и в воздухе, причем многие технологии имеют двойное назначение. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай», говоря о ключевых изменениях в современной войне.

«Появляется много новизны в военных технологиях. Беспилотные системы могут применяться и в медицине, и в поставках продуктов питания», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что современные танки действуют иначе, чем во времена Второй мировой: теперь они прикрывают пехоту из закрытых позиций, а протяженных фронтов, как прежде, больше нет.

Путин подчеркнул, что изменения в военной сфере происходят стремительно, однако неизменными остаются «храбрость, мужество и героизм русского солдата». По его словам, этими качествами обладают все защитники страны вне зависимости от культурных и религиозных различий.

В настоящее время президент России проводит выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Форум организован в Сочи и проходит с 29 сентября по 2 октября. В этом году основная тема конференции сосредоточена на рассмотрении концепции многополярного мира, а также обсуждении возможных стратегий его построения. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

