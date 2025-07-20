Как заставить УК возместить ущерб при прорыве трубы и потопе в квартире

Управляющие компании обязаны возместить ущерб, если затопление квартиры произошло по их вине из-за изношенных труб, заявила управляющий партнер юридического бюро «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Однако УК не всегда откликаются на претензии жильцов и не готовы решать вопрос в досудебном порядке. Как заставить их возместить ущерб при прорыве трубы и потопе в квартире — в материале URA.RU.
Что относится к общему имуществу
Согласно Жилищному кодексу РФ, управляющая компания обязана содержать в исправном состоянии общедомовое имущество. К нему относятся:
- Лестничные площадки, лестницы, лифты и лифтовые шахты
- Коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы
- Крыша дома и несущие конструкции
- Инженерные коммуникации (водопровод, отопление, канализация до первого запорного крана)
- Санитарно-техническое оборудование общего пользования
- Земельный участок под домом и придомовая территория
Ответственность УК при прорыве труб
Если прорыв трубы произошел из-за износа или ненадлежащего содержания общедомового имущества, УК обязана возместить ущерб, рассказала Спиридонова. Собственник квартиры отвечает, если труба лопнула после запорного крана (внутри квартиры).
Что делать при прорыве
- Вызвать аварийную службу (через УК или по телефону 112).
- Зафиксировать повреждения (фото, видео места аварии).
- Требовать составления акта с указанием причины прорыва.
- Провести независимую экспертизу, если УК отказывается признавать вину.
Действия при потопе в квартире
Если квартиру затопило, важно правильно зафиксировать ущерб, чтобы УК не смогла уклониться от ответственности. Необходимо следовать алгоритму:
- Остановите потоп — перекройте воду, обесточьте помещение.
- Вызовите комиссию от УК для составления акта о заливе (должны присутствовать вы, представитель УК, соседи).
- Сфотографируйте все повреждения (пол, стены, мебель, технику).
- Закажите оценку ущерба у независимого эксперта.
- Направьте претензию в УК с требованием возместить убытки.
Что делать, если УК отказывается платить
Если управляющая компания не реагирует на вашу претензию, сначала обратитесь с жалобой в жилищную инспекцию — они обязаны проверить факт бездействия УК. Если это не помогло, готовьтесь к суду.
Соберите все документы: акт о заливе, отчет оценщика, фото повреждений и копию претензии. В иске можно требовать не только возмещение ущерба, но и компенсацию морального вреда плюс штраф 50% от суммы за отказ решить вопрос мирно.
Когда УК не обязана платить
Бывают случаи, когда управляющая компания правомерно отказывается от возмещения ущерба. Это происходит, если авария случилась по вашей вине (например, вы делали незаконную перепланировку труб) или из-за обстоятельств, которые УК не могла предотвратить, — стихийного бедствия, аварии на городских сетях или других чрезвычайных ситуаций. Также компания не отвечает за протечки в новостройках, которые еще на гарантии у застройщика.
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