В США обнародовали секретные материалы СССР по убийству Кеннеди

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна обнародовала архивные документы об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди, которые ей передал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. По ее словам, материалы теперь доступны на платформе Substack.
«Следующий доклад об убийстве Джона Кеннеди был предоставлен мне послом из России и теперь доступен американской общественности по ссылке ниже. Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали», — написала Луна в соцсети Х. По ее словам, публикация дает возможность каждому самостоятельно ознакомиться с архивами.
В переданные материалы вошло около 300 страниц, среди которых телеграммы бывшего посла СССР в США Анатолия Добрынина, записки главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного. В документах советские чиновники опровергают слухи о связях подозреваемого в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда с СССР. Архив сформирован на основе рассекреченных советских данных, часть которых ранее уже передавалась США. Луна отметила, что публикация стала возможна благодаря передаче российских документов, так как из-за шатдауна архивная служба США не смогла помочь с размещением файлов.
Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Официальное расследование, проведенное комиссией под руководством главы Верховного суда США Эрла Уоррена, установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, стрелявший с шестого этажа школьного книгохранилища. На месте нашли три гильзы и винтовку «Каркано». Вместе с тем существует ряд конспирологических теорий, ставящих под сомнение официальные выводы и выдвигающих версии о причастности к преступлению спецслужб США или СССР.
