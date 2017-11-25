«Через 15 лет 13% профессий отомрет. Это вызов для страны»

22:16 25 ноября 2017 0

На форум к Кудрину пришел Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поиск образа будущего стал ключевой политической темой 2017 года. Накануне главных выборов страны его искали чиновники администрации президента, политологи и даже молодежь, приехавшая в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в октябре. 25 ноября к ним присоединились и правозащитники, приехавшие на Общероссийский гражданский форум. В этом году форум проводился уже в пятый раз, его организацией и финансированием традиционно занимался Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Форум Кудрина считается фрондерским. Сюда приглашают в первую очередь оппозиционных деятелей. Так, площадку посвященную выборам и референдумам, вел глава движения в защиту прав избирателей «Голос», признанного иностранным агентом, Григорий Мельконьянц. Дискуссию на тему прав в Интернете координировал Артем Козлюк, организовавший движение «Роскомсвобода» в пику попыткам государства регулировать Интернет. А на площадке посвященной гражданскому обществу вещал оппозиционер, а с недавних пор и московский муниципальный депутат Илья Яшин.

Андрей Сербант считает, что в ближайшие 10 лет исчезнут 13% известных сегодня профессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако «образ будущего» все же обсуждали не они. Главными спикерами по теме стали преимущественно топ-менеджеры — директор по маркетингу в «Яндексе» Андрей Сербант, руководитель кадровой политики в «Норильском никеле» Лариса Зелькова и собственно сам Алексей Кудрин. Организаторы анонсировали появление главы Сбербанка Германа Грефа, но в самый последний момент он решил не приходить.

Мир находится на пороге технической революции, начал дискуссию Алексей Кудрин. «В ближайшие десять лет беспилотные автомобили станут обычным делом. Через 10-15 лет открытия в сфере медицины приведут к тому, что появятся практически бессмертные люди, а 13% современных профессий отомрет. Однако мы к этим изменениям абсолютно не готовы. Наше образование, наши предприятия, наша модель экономики не успевают за этими изменениями, и это вызов для страны», — рисовал

будущее, в котором нет месту России экс-министр. Главным виновником этого он назвал неудачную российскую политику, которая стремится отгородить страну от мира, и кошмарит бизнес проверками.

Тему неэффективности российского государства поддержала и Зелькова. «Норильск — город на 200 тысяч человек, в котором лишь недавно появился широкополосный интернет. И этим занималась наша компания, это мы тянули сотни тысяч километров кабель оптоволокна через тундру. Государство же предпочитает выполнять свои функции выборочно», — заявила Зелькова.

Денис Волков отметил, что половина участников форума приехали из регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поддержал участников форума и театральный режиссер Константин Богомолов. «Тренд на архаизацию в культуре тоже присутствует: как у некоторой части общества, так и у государства которое чутко ловит этот запрос. Но этот тренд лишь судорога, ответная реакция на реальный запрос на изменения», — констатировал режиссер.

Однако, несмотря на критический настрой, по именитым участникам форума было видно: для них важно, что они говорят не в пустоту — власть их слушает. Главным отличительной чертой форума в 2017 году Кудрин назвал массовое присутствие чиновников. «Здесь присутствуют губернаторы, их замы, они решили для себя важным посетить форум и послушать, что говорят! Они чувствуют, что такой формат становится все более влиятельным. Они понимают, что предложения форума поступят на стол администрации президента, и поэтому хотят присутствовать, чтобы высказать свою позицию», — рассказал Кудрин журналистам после открытия форума. Сам он признался, что на последней встрече с Путиным высказал свои предложения по налогово-бюджетной политике, и президент пообещал, что правительство их обязательно рассмотрит и доложит ему в самый короткий срок.

В кулуарах специалист по регионам Наталья Зубаревич давала мужчине средних лет советы по открытию бизнеса в Смоленской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И действительно свое почтение к форуму выказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он решил обсудить с Кудриным потенциал российских агломераций. Других глав субъектов среди тысяч участников форума корреспондент «URA.RU» не приметил, однако депутаты региональных заксобраний встречались довольно часто. «Очень хорошая площадка для диалога. Необходимо встречаться с некоммерческим сектором, слушать другую сторону», — рассказала корреспонденту «URA.RU» депутат кемеровского регионального парламента от «Единой России» Анастасия Малюгина. Ее коллега, муниципальный депутат из города Ленинск-Кузнецкий вообще заявила, что собирается идти на сессию, посвященную открытому правительству.

Один из основателей партии «Парнас» Владимир Рыжков отказался считать форум оппозиционным. «Это статусное мероприятие, здесь есть министры (видимо, политик имел ввиду министра „открытого правительства“ Михаила Абызова, который пришел на форум), губернаторы, все это освещают федеральные агентства. Это не оппозиционное мероприятие, это форум гражданского общества», — рассказал Рыжков и уверил, что зеленкой спикеров никто забрасывать не станет.

По итогу у кудринского форума и российских властей действительно оказалось много общего. Опрос участников, проходивший через специальное приложение, показал, что главным приоритетом страны, по их мнению, должна стать понятная стратегия развития страны. Эта тема обогнала даже такие щепетильные вопросы, как независимые суды и качественное образование. «Между тем для населения этот вопрос даже не во второй десятке», — с грустью констатировал на форуме эксперт «Левада-центра» Денис Волков.