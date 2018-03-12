Почему Козицына и Алтушкина не позвали на совещание к Путину?

03:15 12 марта 2018 0

Дмитрий Пумпянский и Александр Потапов на совещании к президенту приглашены были kremlin.ru

Свердловский деловой истеблишмент в недоумении. На прошедшем в резиденции свердловского губернатора во вторник, 6 марта, совещании под председательством президента России Владимира Путина оказались далеко не все основные акторы промышленной политики региона. Видевших трансляцию заседания политиков и бизнесменов возмутило отсутствие на мероприятии гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына и владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Основной акционер ЧТПЗ Андей Комаров оказался в числе счастливчиков приглашенных на совещание к президенту Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В числе присутствующих оказались председатель совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Комаров, председатель Совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии», — в числе прочего уточнил президент.

Эти слова Владимира Путина логически продолжают сказанное им же во время послания Федеральному собранию 1 марта: «Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания ее конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Прежде всего — увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому показателю мы всё ещё заметно отстаем».

Игорь Алтушкин (справа) и Андрей Козицын (слева) в день совещания оказались в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все это в совокупности и возбудило интерес бизнес-элиты к отсутствию обоих «медников» на совещании в резиденции. Андрей Козицын, напомнили наблюдатели, еще в 2013 году подал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву идею проекта «Уральская инженерная школа», который сегодня гордятся свердловские власти, а также первый из промышленников построил собственный «Технический университет УГМК». Игорь Алтушкин не меньше своего делового партнера из УГМК заинтересован в воспитании новых производственных кадров и активно поддерживает проект «Русской классической школы».

В пресс-службе УГМК прокомментировать отсутствие своего представителя на президентском совещании не смогли. Более того, топ-менеджмент УГМК даже кулуарно категорически отказывается давать какие-либо пояснения по этой теме и уточнять, где патрон провел вторник. Источник погруженный в дела главы медного холдинга предложил конфликтную версию происходящего: «Андрей Анатольевич в последнее время аккумулирует на себя массу конфликтных историй. Самая большая пока — недостроенная башня, которую они информационно только разгоняют, а не гасят. А поскольку останавливать ее снос пришлось прямо из Кремля — постарались, чтобы [президенту РФ] он на глаза не попадался».

В РМК уточнили, что 6 марта топ-менеджмент был поглощен визитом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в Челябинск, где обсуждалась реализация инвестпроекта по строительству Томинского ГОКа и сопровождающее его общественное недовольство. Впрочем, ни Игоря Алтушкина, ни недавно принятого на работу для gr-продвижения первого вице-президента РМК Олега Сиенко в административном центре Южного Урала замечено не было.

В свердловской обладминистрации аппаратный характер произошедшего исключили. «Совещание, насколько я понимаю, было посвящено развитию среднего профессионального образования и профориентации. На него были приглашены участники, непосредственно которых касаются вопросы взаимодействия, партнерских отношений с действующими средне-профессиональными образовательными учреждениями.

УГМК среди промышленных холдингов находится в параллельном движении в вопросах обучения и повышения квалификации, поскольку именно этот холдинг одним из первых построил, открыл и успешно эксплуатирует собственный техуниверситет. Мне трудно сказать, почему не были приглашены те или иные представители крупного бизнеса, но, возможно, причина в этом», — пояснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.