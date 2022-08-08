Путин показал новый символ спецоперации на Украине

Он напоминает, ради чего сражается Россия

08 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Президент напомнил, ради чего Россия сражается на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин показал новый символ поддержки действий российских военных на Украине. Это произошло во время его встречи в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым 8 августа. Глава региона подарил Путину шоколадку «Алешка», которую назвали в честь первоклассника, провожавшего военные колонны в зону боевых действий. Образ мальчика покорил сердца людей и стал напоминанием, ради чего Россия сражается на Украине, рассказали URA.RU эксперты. В начале встречи Путин предложил Гладкову рассказать об итогах работы на посту главы Белгородской области, которой тот руководит с ноября 2020 года, и обсудить вопросы безопасности. Губернатор сообщил, что несмотря на некоторые трудности в экономике, местным аграриям при поддержке властей удалось добиться роста урожайности, а предпринимателям — запустить 19 крупных проектов общим объемом 145 млрд рублей, которые дадут области четыре тысячи новых рабочих мест. Владимир Путин принял в Кремле губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (справа) Фото: пресс-служба президента России Гладков отметил, что администрация Белгородской области помогает развивать предприятия, привлекая для этого ресурсы федерального центра. «Сейчас мы готовим в Минэкономразвития еще девять проектов, в первую очередь это импортозамещение», — сказал губернатор. По его словам, особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. «Потому что экономика области — это две части: основная часть — это металлургия, горнодобывающая, и сельское хозяйство. Хотелось бы, конечно, третьего „кита“ — чтобы малый и средний бизнес стал устойчивой платформой, которая позволила бы в различных колебаниях иметь большую устойчивость», — добавил он. Путин отметил, что экономика Белгородской области демонстрирует устойчивый рост «практически по всем показателям», и спросил у Гладкова про шоколадки «Алешка», которые губернатор принес с собой в Кремль. Как оказалось — в подарок главе государства. «Спасибо большое. Есть „Аленка“, а у вас — „Алешка“», — заметил Путин. Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Веселая Лопань под Белгородом живет первоклассник Алеша. Он выбегал на дорогу и сопровождал российские военные колонны, которые направлялись на Украину для участия в специальной военной операции. «Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео], и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране», — сказал губернатор. Когда благодаря журналистам имя мальчика стало широко известно, белгородские кондитеры сделали в его честь шоколадку. «И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк „Патриот“. Родители ругались [на журналистов]: не портите нам мальчишку, он делает это искренне!» — добавил Гладков. Россияне поддерживают проведение спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мальчик Алеша — пример искреннего народного патриотизма, объясняет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это история о живом народном патриотизме. Мальчик искренне себя так ведет, общество поддерживает военных, ведь Белгородская область — прифронтовой регион», — сказал эксперт URA.RU. История с мальчиком Алешей дошла до президента, потому что у общества есть запрос на символ борьбы с угрозой, которая исходит от Украины, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Образ Алеши на символическом уровне напоминает нам, что в основе специальной военной операции лежит человечность и доброта. Он из региона, который страдает от вражеских обстрелов, поэтому к жителям Белгородской области сейчас повышенное внимание, в том числе со стороны президента», — заметил Иванов. Статья по теме Путин приблизил завершение спецоперации на Украине Россияне живо откликаются на примеры искренней поддержки российских военных, убежден ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «У всех масштабных военных операций появляются символы, и СВО на Украине не исключение. Сперва была украинская бабушка с красным флагом, а теперь мальчик Алеша из области, рядом с которой идут бои. Он ассоциируется у людей с молодостью, будущим, это привлекательный образ», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин показал новый символ поддержки действий российских военных на Украине. Это произошло во время его встречи в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым 8 августа. Глава региона подарил Путину шоколадку «Алешка», которую назвали в честь первоклассника, провожавшего военные колонны в зону боевых действий. Образ мальчика покорил сердца людей и стал напоминанием, ради чего Россия сражается на Украине, рассказали URA.RU эксперты. В начале встречи Путин предложил Гладкову рассказать об итогах работы на посту главы Белгородской области, которой тот руководит с ноября 2020 года, и обсудить вопросы безопасности. Губернатор сообщил, что несмотря на некоторые трудности в экономике, местным аграриям при поддержке властей удалось добиться роста урожайности, а предпринимателям — запустить 19 крупных проектов общим объемом 145 млрд рублей, которые дадут области четыре тысячи новых рабочих мест. Гладков отметил, что администрация Белгородской области помогает развивать предприятия, привлекая для этого ресурсы федерального центра. «Сейчас мы готовим в Минэкономразвития еще девять проектов, в первую очередь это импортозамещение», — сказал губернатор. По его словам, особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. «Потому что экономика области — это две части: основная часть — это металлургия, горнодобывающая, и сельское хозяйство. Хотелось бы, конечно, третьего „кита“ — чтобы малый и средний бизнес стал устойчивой платформой, которая позволила бы в различных колебаниях иметь большую устойчивость», — добавил он. Путин отметил, что экономика Белгородской области демонстрирует устойчивый рост «практически по всем показателям», и спросил у Гладкова про шоколадки «Алешка», которые губернатор принес с собой в Кремль. Как оказалось — в подарок главе государства. «Спасибо большое. Есть „Аленка“, а у вас — „Алешка“», — заметил Путин. Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Веселая Лопань под Белгородом живет первоклассник Алеша. Он выбегал на дорогу и сопровождал российские военные колонны, которые направлялись на Украину для участия в специальной военной операции. «Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео], и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране», — сказал губернатор. Когда благодаря журналистам имя мальчика стало широко известно, белгородские кондитеры сделали в его честь шоколадку. «И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк „Патриот“. Родители ругались [на журналистов]: не портите нам мальчишку, он делает это искренне!» — добавил Гладков. Мальчик Алеша — пример искреннего народного патриотизма, объясняет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это история о живом народном патриотизме. Мальчик искренне себя так ведет, общество поддерживает военных, ведь Белгородская область — прифронтовой регион», — сказал эксперт URA.RU. История с мальчиком Алешей дошла до президента, потому что у общества есть запрос на символ борьбы с угрозой, которая исходит от Украины, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Образ Алеши на символическом уровне напоминает нам, что в основе специальной военной операции лежит человечность и доброта. Он из региона, который страдает от вражеских обстрелов, поэтому к жителям Белгородской области сейчас повышенное внимание, в том числе со стороны президента», — заметил Иванов. Россияне живо откликаются на примеры искренней поддержки российских военных, убежден ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «У всех масштабных военных операций появляются символы, и СВО на Украине не исключение. Сперва была украинская бабушка с красным флагом, а теперь мальчик Алеша из области, рядом с которой идут бои. Он ассоциируется у людей с молодостью, будущим, это привлекательный образ», — заключил эксперт.