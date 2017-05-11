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11 мая 2017
09:51  11 мая 2017 0

Захарова заявила об «интеллектуальной агонии» американских СМИ из-за визита Лаврова

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Визит Лаврова взбудоражил американские СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американская медиасфера пребывает в «интеллектуальной агонии» из-за визита в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сначала СМИ Соединенных Штатов интересовались мнением Лаврова по поводу увольнения директора ФБР Джеймса Коми, после чего «взорвали себя историей» с фотографиями со встречи главы российского МИДа и президента США Дональда Трампа, написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. «Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Из-за того, что на встрече Лаврова и Трампа присутствовали только личные фотографы политиков, многие американские СМИ опубликовали новости о переговорах без снимков. Также ряд изданий заявили о том, что Белый дом «не допускает свободы прессы».

Лев Истомин
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