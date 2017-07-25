Уральские таможенники задержали казаха с сумкой марихуаны. ВИДЕО

Сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с коллегами из Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали гражданина Казахстана при продаже крупной партии наркотиков. Захват наркоторговца был снят на видео.
«Наркотик был провезен в Россию через пропускной пункт „Бугристое“ в обрезке трубы, который был спрятан среди металлолома в грузовике», — сообщила «URA.RU» Екатерина Демянчук, пресс-секретарь Уральского таможенного управления.
Мужчина был задержан в момент продажи наркотика за 152 тысячи рублей. Выяснилось, что в сумке торговца находилось четыре с половиной килограмма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических веществ». Наркоторговцу грозит до 20 лет колонии.