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25 июля 2017
12:12  25 июля 2017 0

Уральские таможенники задержали казаха с сумкой марихуаны. ВИДЕО

Наркоторговца задержали в момент сделки по передаче травыФото: скриншот с видео

Сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с коллегами из Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали гражданина Казахстана при продаже крупной партии наркотиков. Захват наркоторговца был снят на видео.

«Наркотик был провезен в Россию через пропускной пункт „Бугристое“ в обрезке трубы, который был спрятан среди металлолома в грузовике», — сообщила «URA.RU» Екатерина Демянчук, пресс-секретарь Уральского таможенного управления.

Мужчина был задержан в момент продажи наркотика за 152 тысячи рублей. Выяснилось, что в сумке торговца находилось четыре с половиной килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических веществ». Наркоторговцу грозит до 20 лет колонии.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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