Высшая школа государственного управления РАНХиГС приступила к проведению обещанной военной подготовки для будущих кандидатов в губернаторы РФ. Учения для участников тренинга провели на полигоне в Кубинке, некоторые получили травмы.
На полигоне участники программы прыгали с парашютом, учились стрелять из автоматов и не бояться военной техники, а также бросали гранаты, передает РБК. При этом часть испытаний проводились в достаточно комфортных условиях. Так, на задании, где нужно было лежать под проезжающим БТР, выдавался туристический коврик. По данным издания, трое будущих кандидатов в губернаторы получили травмы ног, у четвертого разболелась спина. В результате они уехали домой. Назвать конкретную цель военного модуля собеседник издания не смог.
Отметим, проект РАНХиГС — один из вариантов программы по созданию в стране касты высококлассных чиновников, предложенной президенту Владимиру Путину.
Видео: РБК