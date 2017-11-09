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09 ноября 2017
11:52  09 ноября 2017 0

Будущих российских губернаторов готовят под колесами БТР. ФОТО, ВИДЕО

Их положили на коврик перед тем, как над ними проехал БТРФото: скриншот видео РБК

Высшая школа государственного управления РАНХиГС приступила к проведению обещанной военной подготовки для будущих кандидатов в губернаторы РФ. Учения для участников тренинга провели на полигоне в Кубинке, некоторые получили травмы.

На полигоне участники программы прыгали с парашютом, учились стрелять из автоматов и не бояться военной техники, а также бросали гранаты, передает РБК. При этом часть испытаний проводились в достаточно комфортных условиях. Так, на задании, где нужно было лежать под проезжающим БТР, выдавался туристический коврик. По данным издания, трое будущих кандидатов в губернаторы получили травмы ног, у четвертого разболелась спина. В результате они уехали домой. Назвать конкретную цель военного модуля собеседник издания не смог.

Отметим, проект РАНХиГС — один из вариантов программы по созданию в стране касты высококлассных чиновников, предложенной президенту Владимиру Путину.

Видео: РБК

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Фото: скриншот видео РБК

Игорь Чукреев
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