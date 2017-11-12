Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

12:53 12 ноября 2017 0

Основная причина банкротств — падение доходов населения Фото: Pixabay

Количество банкротств в России почти достигло исторического максимума, установленного в 2009 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). По данным экспертов, в третьем квартале банкротств в России увеличилось до 3227. Это на 12, 4% больше, чем год назад.

На рост банкротств влияют два фактора, полагают аналитики. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают. С начала года, отмечает Росстат, они снизились на 1,2%,

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис», — объясняет председатель совета Московской международной валютной ассоциации, Кирилл Тремасов, добавляя, что тренд пока негативный.

Из-за падения доходов населения все чаще банкротятся строительные компании, предприятия торговли, пищевой промышленности, и машиностроения. Всего в сентябре обанкротилось 1127 предприятий.

Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В январе она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась только до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами, объясняют аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования

Как отмечается в исследовании ЦМАКП, достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств в России даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. При этом он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.