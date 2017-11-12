{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 ноября 2017
11 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:53  12 ноября 2017 0

Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., банкрот
Основная причина банкротств — падение доходов населенияФото: Pixabay
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Количество банкротств в России почти достигло исторического максимума, установленного в 2009 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). По данным экспертов, в третьем квартале банкротств в России увеличилось до 3227. Это на 12, 4% больше, чем год назад.

На рост банкротств влияют два фактора, полагают аналитики. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают. С начала года, отмечает Росстат, они снизились на 1,2%,

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис», — объясняет председатель совета Московской международной валютной ассоциации, Кирилл Тремасов, добавляя, что тренд пока негативный.

Из-за падения доходов населения все чаще банкротятся строительные компании, предприятия торговли, пищевой промышленности, и машиностроения. Всего в сентябре обанкротилось 1127 предприятий.

Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В январе она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась только до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами, объясняют аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования

Как отмечается в исследовании ЦМАКП, достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств в России даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. При этом он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров