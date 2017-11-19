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19 ноября 2017
Главные новости 
15:24  19 ноября 2017 0

В Салехарде встречают высокопоставленного гостя из Москвы. Собрался политбомонд со всего Урала

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, неверов сергей, ревенко евгений, турчак андрей
Андрей Турчак прибыл в СалехардФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющий обязанности первого секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прибыл в Салехард. Глава единороссов уже встретился с губернатором Дмитрием Кобылкиным, сейчас проводит совещание по подготовке к межрегиональному координационному совету, сообщили «URA.RU» в воскресенье, 19 ноября, источники внутри партии и в правительстве ЯНАО.

Заседание Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» состоится в понедельник, 20 ноября. Для участия в нем на Ямале собрались руководители всех региональных отделений и исполкомов партии в УрФО.

Получить комментарии представителей «Единой России» на момент публикации не удалось — в пресс-службе регионального отделения в ЯНАО не отвечают на телефонные звонки в воскресенье.

На Ямал Андрей Турчак прибыл из Иркутской области, посетив перед этим Якутию. Сам глава генсовета объясняет свои поездки желанием лично увидеть, как работают отделения «Единой России» в регионах.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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