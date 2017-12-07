08:38 07 декабря 2017 0

Кроме гепатита россияне стали чаще страдать от брюшного тифа Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России за десять месяцев 2017 года заболеваемость гепатитом А выросла на 47,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости попал Пермский край.

В целом по стране в январе—октябре 2017 года специалисты зарегистрировали 5,06 случаев заболеваний на 100 тысяч населения против 3,43 в 2016 году, пишет РИА «Новости». Прикамье оказалось в списке субъектов РФ, где уровень заболеваемости более чем в 1,5 раза превысил среднероссийский показатель. Здесь он составил 10,78 на 100 тысяч населения при среднемесячных показателях 5,29.

Часто болеют гепатитом А еще в Удмуртской Республике, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской областях. Также среди лидеров по заболеваемости Калужская, Новосибирская, Калининградская, Костромская, Самарская области.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости брюшным тифом в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом, пишет RT.

Ранее в одном из медицинских учреждений ХМАО произошла вспышка гепатита С. По словам собеседника «URA.RU» вирусом смертельной болезни заразились девять пациентов, которые с 2013 по 2016 год проходили процедуры очищения крови через искусственную мембрану аппарата «Искусственная почка» в больнице Урая.