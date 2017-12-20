19:53 20 декабря 2017 0

Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинске Челябинской области Фото: Instagram thelovemagazine

Супермодель Ирина Шейк снялась для рождественского календаря LOVE advent 2017 в образе сексуального ковбоя. Интернет-пользователи не оценили творческую задумку фотографа, назвав результат «нелепым».

Журнал Love выложил видео со съёмок и на своем канале в YouTube, и на странице в Instagram. Под роликами сразу появились полные замешательства комментарии, сообщает Life. «Ирина абсолютно ошеломительна, но видео слишком нелепо. Я даже не понимаю, что это было», — написал пользователь Ely.

«Как вам удалось сделать такое плохое видео с такой богиней, как Ирина?» — высказал аналогичную точку зрения человек с ником loradiluca.

С 1 декабря журнал Love запустил адвент-календарь, где публикует видео со знаменитыми моделями. Героинями предыдущих роликов стали Эшли Грэхем и Эмили Ратаковски.