Суд арестовал предполагаемого убийцу украинской правозащитницы

00:17 10 января 2018 0

Ирина Ноздровская добивалась справедливости по делу о смерти своей сестры два года Фото: Facebook / Ірина Ноздровська

Вышгородский районный суд Киевской области Украины арестовал на два месяца без права освобождения под залог Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Защита Россошанского с решением суда не согласна и намерена его обжаловать.

«Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога», — приводит RT решение суда. Таким образом, срок ареста подозреваемому продлится до 8 марта 2018 года.

Как сообщается, ранее Россошанский согласился с предъявленным ему обвинением в убийстве. Основной версией убийства остается месть: Ирина Ноздровская добилась уголовного преследования для сына Юрия Россошанского, который в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП, в результате чего погибла ее сестра. Делу долго не давали хода, поскольку Россошанские приходились родственниками руководителю одного из судов. За несколько дней до убийства правозащитницы состоялся суд, на котором Россошанский — младший получил семь лет колонии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря, а 1 января ее тело было обнаружено в одной из рек под Киевом. Под подозрение практически сразу попал Юрий Россошанский, ранее угрожавший правозащитнице. По информации украинских СМИ, 29 декабря Россошанский и Ноздровская случайно столкнулись на остановке общественного транспорта. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой Россошанский выхватил самодельный нож и ударил женщину в область шеи. После этого он отнес тело к мосту и сбросил в реку.