04:32 25 февраля 2018 0

Татьяна Тотьмянина вернулась в спорт после двухмесячного лечения Фото: Дарья Попова © URA.RU

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании из Перми Татьяна Тотьмянина вернулась на лед после тяжелой травмы ноги. В своем Instagram она опубликовала видео своего первого выступления после двухмесячного лечения.

Накануне Нового года Тотьмянина сломала ногу и за прошедшие два месяца перенесла три операции. В пятницу, 23 февраля, она впервые после лечения вышла на лед и выступила со своим партнёром Максимом Марининым в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

О своей травме, напомним, Тотьмянина так же рассказала в соцсетях. Опубликовав снимки из больницы, спортсменка заявила, что относится к ситуации философски, и сломанная нога — «не повод для расстройства, а время передохнуть».