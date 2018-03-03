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03 марта 2018
20:48  03 марта 2018 4

Мальчик в стихах пожаловался правительству на пенсию: «Бабушка не жадная, она все отдаст»

Клипарт. МЧС. Челябинск., пенсионерка, квитанции, старость, комуналка, счета, жкх, пенсия, пожилой человек
Ребенок надеется, что пенсия увеличится (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети набирает популярность ролик с маленьким мальчиком, который написал стихи для российского правительства. Ребенок спрашивает, как его бабушке прожить на пенсию, а также приглашает олигархов в гости.

Видео появилось на youtube-канале «О Вологде». «Дядя из правительства, я хочу спросить. Как на эту пенсию бабушке прожить? Заплатить за воду, заплатить за газ. Бабушка не жадная — она все отдаст», — произносит мальчик на камеру. «Дяди олигархи, будьте так добры, завтра чуть поменьше красненькой икры. Пусть дворцов поменьше, это не беда. Пожрите с нами, мы вас ждем всегда», — продолжает ребенок.

В финале он высказал надежду, что пенсия увеличится: «Бабушка хорошая, любит всех людей. Бабушкина пенсия, ты расти скорей. Если не почешется Пенсионный фонд, мы откроем с бабушкой пенсионный фронт».

Виктор Жуков
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