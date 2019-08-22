В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное в Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган и местных жителей с судимостями. В связи со случившимся в населенный пункт введен ОМОН.
«В массовой драке участвовало порядка 20 человек, двое из них получили ножевые ранения. Сейчас в село приехали сотрудники ОМОНа для контроля над ситуацией, пока обстановка спокойная», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. МВД РФ уже возбудило сразу два уголовных дела после конфликта в селе Подгорное. Один из цыган, подозреваемых в нанесении ножевых ранений, уже задержан силовиками, в ближайшее время суд может арестовать его.
Поводом для начала конфликта в кузбасском селе, по некоторым данным, стало то, что цыгане якобы настойчиво и агрессивно приставали к местным девушкам, приятели которых решили за них заступиться. Цыгане также позвали на помощь своих знакомых, после чего ситуация вылилась в межнациональный конфликт.
В июне драка между местными жителями и цыганами произошла в селе Чемодановка Пензенской области. В ходе потасовки один человек погиб, четверо получили ранения. Вечером 14 июня около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась ситуация с цыганами. Часть участников схода на время перекрыли движение на участке трассы М5 «Урал». 17 июля около 900 цыган, проживавших в селах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, уехали в Волгоградскую область, но затем часть из них вернулась в свои дома.