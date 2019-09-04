Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году

Мэр столицы Украины Виталий Кличко решил избираться на второй срок на выборах, которые пройдут в 2020 году. Об этом украинский политик заявил в среду на брифинге.
«Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать», — цитирует Кличко РИА «Новости».
Ранее кабинет министров Украины рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Кличко со второй должности — поста главы Киевской городской государственной администрации. В офисе Зеленского уверены, что мэр потерял контроль над управлением столицей, сообщает «
Бывший боксер Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.