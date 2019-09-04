Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году

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Виталий Кличко планирует оставаться мэром Киева на второй срокФото: Jadis1979 / uk.wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0 © URA.RU

Мэр столицы Украины Виталий Кличко решил избираться на второй срок на выборах, которые пройдут в 2020 году. Об этом украинский политик заявил в среду на брифинге.

«Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать», — цитирует Кличко РИА «Новости».

Ранее кабинет министров Украины рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Кличко со второй должности — поста главы Киевской городской государственной администрации. В офисе Зеленского уверены, что мэр потерял контроль над управлением столицей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бывший боксер Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

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