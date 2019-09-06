Элла Памфилова ответила на вопрос, находясь на международной конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

После ночного нападения глава ЦИК Элла Памфилова чувствует себя «нормально». Об этом она сообщила, выступая на площадке международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

«Все хорошо, все нормально», — ответила она «Известиям», отказавшись говорить о подробностях происшествия. В пресс-службе ЦИК отметили, что пресс-подход на конференции отменяется, потому что Памфилова «не готова пока давать комментарии», передает РИА «Новости». В ЦИК уточнили, что в доме не было ограбления.

Неизвестный напал на Памфилову ночью 6 сентября. Преступник проник через окно на террассу дома в городском округе Истра в Подмосковье, где живет глава ЦИК. Он несколько раз ударил чиновницу электрошокером, напоминает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело, пишет RT. Позже стало известно, что на нее напали, когда она хотела запустить в дом своего кота.