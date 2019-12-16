В отношении пассажира заведено дело о хулиганстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экипажу самолета, выполнявшего рейс из Минеральных вод в Новосибирск, пришлось скотчем примотать пьяного дебошира к креслу, чтобы передать его сотрудникам транспортной полиции. После посадки мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

«В самолете сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле пьяного мужчину, который бил ногами в стенку салона», — рассказала РИА «Новости» официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, пассажир нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров, проявлял агрессию, не реагировал на замечания сотрудников авиакомпании и пытался войти в кабину пилотов. «Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях», — добавила Волк.

Дебошир был доставлен в дежурную часть полиции, где продолжил вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Материалы переданы в Следственный комитет России.