Ответ Путина «URA.RU» про несправедливость в зарплатах врачей привел к изменению закона

Владимир Путин, ответив на вопрос «URA.RU», запустил важный процесс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ответ президента России Владимира Путина корреспонденту «URA.RU» на вопрос о серьезной разнице в зарплатах врачей приведет к изменению Трудового кодекса. О поправках, которые могут быть приняты уже осенью 2020 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала через день после пресс-конференции, 20 декабря. В числе прочего, документ предполагает перераспределение полномочий.

«Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор. Несмотря на то, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации по установлению оплаты труда, и фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона», — цитирует Голикову ТАСС.

На ежегодной пресс-конференции 19 декабря Путин назвал ситуацию, когда «у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей — совсем другая» — «несправедливой дифференциацией», от которой «надо избавиться». Кроме того, глава государства призвал «изменить базовую ставку постоянного оклада» медработников, которая «в регионах разнится от 35 до 50 процентов» и «сделать единый подход по всей стране».

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года зарплаты врачей выше 150 тысяч рублей имели место в Чукотском АО (188,8 тысячи рублей), ЯНАО (183,3), Ненецком АО (171,7), Сахалинской (155,1) и Магаданской областях (152,9) — в Москве эта цифра равна 143,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 109,3 тысячи рублей. Зарплаты от 50 тысяч рублей и ниже получали врачи в Саратовской (50,7) и Ульяновской областях (50,7), Чечне (49,9), Мордовии (49,7), Адыгее (49,3), Калмыкии (46,3), Дагестане (45,7), Кабардино-Балкарии (45,3), Карачаево-Черкесии (44,7), Северной Осетии (44,4) и Ингушетии (44,3).