18 января 2020

Facebook извинился перед лидером Китая Си Цзиньпином за неблагозвучный перевод его имени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальные сети. Курган, социальные сети, facebook, фейсбук, интернет, мессенджеры
Автопереводчик Facebook едва не испортил отношения двух странФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Facebook пришлось приносить извинения народу Китая и его лидеру Си Цзиньпину лично за то, что его имя оскорбительно переводилось с бирманского на английский язык. Ошибка обнаружилась в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Имя Си Цзиньпин автоматически было изменено на слова Mr. Shithole. В буквальном переводе это означает «мистер Вонючая дыра» или «Гадюшник».

Кроме того, бирманская газета, использовав автоперевод соцсети вышла с заголовком, который звучал как «Ужин в честь президента Вонючая дыра», пишет Reuters.

В соцсети поспешили извиниться за инцидент и пообещали, что разберутся в произошедшем. «Мы работаем над тем, чтобы установить причину [ошибки], чтобы гарантировать, что это больше не повторится», — говорится в сообщении соцсети Facebook, которое приводит телеканал 360.

Ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...