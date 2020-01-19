Facebook извинился перед лидером Китая Си Цзиньпином за неблагозвучный перевод его имени

Facebook пришлось приносить извинения народу Китая и его лидеру Си Цзиньпину лично за то, что его имя оскорбительно переводилось с бирманского на английский язык. Ошибка обнаружилась в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Имя Си Цзиньпин автоматически было изменено на слова Mr. Shithole. В буквальном переводе это означает «мистер Вонючая дыра» или «Гадюшник».
Кроме того, бирманская газета, использовав автоперевод соцсети вышла с заголовком, который звучал как «Ужин в честь президента Вонючая дыра», пишет Reuters.
В соцсети поспешили извиниться за инцидент и пообещали, что разберутся в произошедшем. «Мы работаем над тем, чтобы установить причину [ошибки], чтобы гарантировать, что это больше не повторится», — говорится в сообщении соцсети Facebook, которое приводит телеканал 360.
Ошибочный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму.