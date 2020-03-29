Госдеп США отказался анонсировать снятие санкций с «Роснефти»

В США не стали комментировать вероятность снятия санкций с «Роснефти» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдепартамент США не стал анонсировать возможное ослабление санкций в отношении «Роснефти» в связи с решением компании продать свои активы в Венесуэле.

«Мы не анонсируем наши действия по санкциям, но будем продолжать искать пути поддержки демократических устремлений венесуэльского народа», — сказал в беседе с РИА «Новости» представитель Госдепа, отметив, что ведомство постоянно анализирует необходимость будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле.

Ранее, как напоминает RT, «Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже своих активов, связанных с деятельностью в этой стране. Покупателем стала компания, принадлежащая правительству России. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что такое решение было принято, исходя из защиты интересов акционеров «Роснефти». Теперь, по словам собеседника агентства, компания ожидает снятия санкций США.