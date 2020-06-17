Оганезов назвал Боню падшей из-за слов про МРОТ и россиянах

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Ранее Виктория Боня в своем Instagram написала, что россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами ». По мнению телеведущей, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса.

«Я помню, как она приехала показаться на „Дом-2“. Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство», — сказал Оганезов в интервью « Пятому каналу ». Артист отметил, что в России замечательная молодежь, а людям не стоит обижаться на Боню, так как она «падшая душа».

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, назвавшая получающих МРОТ россиян «алкоголиками», выросла в нищете и сохранила в себе злость на собственное детство. Такое мнение выразил Народный артист России, советский и российский пианист, актер и композитор Левон Оганезов.

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