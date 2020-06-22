Коронавирус появился в Китае еще в августе прошлого года, считают ученые из Гарварда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июня, — 194-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском Ухане и 104-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тысячи случаев заражения, что стало рекордным показателем за все время. Общее число инфицированных превысило отметку в 9 млн, на утро понедельника их 9 074 184. Выздороветь удалось 4 838 106 пациентам (+72 348). Жертвами COVID-19 стали 471 203 человека (+3 247).

Тройка стран-лидеров по числу заболевших не изменилась: США (2 356 657), Бразилия (1 086 990), Россия (584 969). В Италии, где в свое время был очаг распространения вируса, за последние сутки зарегистрировано 24 смерти. Это самый низкий показатель с февраля.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от COVID-19 способна защитить россиян на два года, заявил руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Для получения иммунитета на столь длительный период препарат будут вводить дважды. Для массовой вакцинации россиян потребуется порядка 70 млн доз.

Что касается средств защиты, голландские ученые выяснили, что стандартные медицинские маски защищают детей на 20% хуже, чем взрослых. Говорят, это связано с тем, что они хуже прилегают к лицам детей и чаще съезжают, открывая нос или рот.

Коронавирус в России

Авиакомпания «Россия» на фоне ослабления ограничений возобновляет туристические рейсы в Сочи . Первый будет выполнен 22 июня из московского аэропорта «Шереметьево». На очереди — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа и Сургут.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает очередную вспышку коронавируса в Китае странной. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его мнению, летучие мыши на этот раз точно ни при чем. К тому же остается загадкой, кто и при каких обстоятельствах нашел вирус на досках для разделки лосося на рынке в Пекине.

Актриса и юмористка Елена Воробей продолжает бороться с пневмонией после того, как смогла вылечиться от коронавируса. При этом серьезных симптомов кроме легкого кашля у нее не было. Об изменении в легких она узнала только после обследования.

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов возмутился тем, что священники в период пандемии приходили к людям домой в защитных костюмах. Свой пост в Instagram он проиллюстрировал фотографией, на которой пенсионерка целует перчатку батюшке. «У меня вопрос: — кто кого защищает от вируса?», — спросил артист. На деле же оказалось, что на снимок был сделан, когда церковники навещали зараженных людей.

Вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис, по оценкам экспертов, может стать причиной закрытия более половины предприятий малого и среднего бизнеса. Во вторник, 23 июня в 14:00 (время уральское) URA.RU на своем youtube-канале проведет стрим, чтобы выяснить, как предприниматели переживают самый сложный для них период и что будут делать после полного снятия карантина

Коронавирус в мире

Власти США готовятся ко второй волне распространения COVID-19 осенью этого года. Об этом заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Вице-президент Майкл Пенс ранее говорил, что слухи о грядущей второй волне преувеличены.

В Швейцарии тем временем открываются ночные клубы и снимаются ограничения на работу ресторанов. Эти шаги власти объясняют существенным снижением заболеваемости. Власти Дубая, в свою очередь, решили открыть с 7 июля границы для иностранных туристов . При въезде им нужно будет предоставить отрицательный результат теста или сдать анализ в местных аэропортах.

Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что COVID-19 появился в Китае еще в августе прошлого года. К такому выводу специалисты пришли, изучив трафик на парковках у больниц Уханя и поисковые запросы местных жителей.