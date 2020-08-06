Названо условие для увеличения пенсии в четыре раза

Максимальная надбавка к пенсии в России составляет 415%. На нее могут рассчитывать обладатели государственных наград современной России и времен СССР.
Повышенная в четыре раза пенсия положена героям, полным кавалерам ордена Славы и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «В эту же категорию попадают граждане, которые были удостоены награды „Герой Социалистического Труда“, „Герой Труда“ или получили орден „Трудовой славы“ в СССР в период с 1984 до 1991 года», — передает «Федеральное агентство новостей».
Надбавку 330% от социальной пенсии могут получить россияне с орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и граждане, которым присвоено звание Лауреата Государственной премии РФ, СССР или Ленинской премии. Также существует прибавка для заслуженных и народных артистов страны. Так, пенсия Аллы Пугачевой составляет около 47 тысяч рублей. На прибавку в 250% могут рассчитывать чемпионы Олимпийских игр. «Все олимпийские чемпионы поддерживаются специальным президентским грантом. Победители или призеры чемпионатов мира получают также региональную надбавку», — уточнила депутат Госдумы Светлана Журова. Также доплаты получают владельцы ордена «За службу Родине в ВС СССР» или ордена Трудовой славы.
Ранее стало известно, что более половины россиян не планируют уходить с работы после достижения пенсионного возраста. Во многом это связано с маленькими пенсиями. Экономисты отмечают: чтобы россияне могли получать достойные пенсии, как в Европе, государству необходимо развивать накопительную пенсионную систему.
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