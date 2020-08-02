ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

Инвестиции государственной управляющей компании ВЭБ (действует от лица Пенсионного фонда РФ) оказались гораздо прибыльнее, чем у негосударственных пенсионных фондов. Благодаря удачным вложениям Пенсионный фонд России (ПФР) в августе проведет повышение пенсий 80 тысячам пенсионеров.
Как пишет газета «Ведомости», 2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений УК ВЭБ. Деньги, вложенные в акции нефтяных и энергетических компаний, а также в государственные ценные бумаги, депозиты и облигации Европейского центробанка повысили доходность до 8,2% годовых. У НПФ этот показатель оказался на порядок ниже.
«Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 года действительно хороший», — отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
По данным ПФР, средний размер накопительной пенсии на данный момент составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты для участников программы софинансирования пенсии равен 1705 рублей в месяц.
Ранее доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич поделился с URA.RU мнением, что для устойчивого улучшения жизни пенсионеров выплаты нужно индексировать не реже двух раз в год, закладывая в это будущий рост инфляции. В России 1 августа произведут ежегодную корректировку пенсионных выплат работающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности, уточняет «Национальная служба новостей».