В Кремле ответили, обяжут ли их прививаться от коронавируса

Дмитрий Песков заявил, что прививка от коронавируса для сотрудников Кремля будет добровольной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для сотрудников Администрации президента России не предусмотрено обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас, как у госслужащих, есть определенные поражения в правах, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — сказал представитель Кремля. По его словам, что о тотальном вакцинировании речи идти не может. Когда вакцина будет доступна всем, ее получат те сотрудники, которые изъявят желание привиться.

Сам Песков при этом не планирует делать прививку, потому что уже переболел COVID-19. «От этого тот же самый эффект, что от вакцины», — пояснил пресс-секретарь. Подтверждения повторных же случаев пока получено не было, отметил он.

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» производства Центра Гамалеи была зарегистрирована 11 августа, сообщает агентство Nation News. 27 августа она появилась в российских больницах. В октябре этого года планирует регистрация еще одной вакцины, пишет RT.

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