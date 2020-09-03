Сергей Кириенко переболел коронавирусом

Сергей Кириенко не будет ставить прививку от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме «Таврида-Арт» признался, что уже переболел коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Я уже переболел COVID-19», — сказал Кириенко. По его словам, у него уже есть антитела к COVID-19. Замруководителя администрации президента подчеркнул, что не будет делать прививку от вируса.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников администрации президента России не предусмотрено обязательной вакцинации от коронавируса. При этом прививки от COVID-19 уже поставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает телеканал 360. Также к вакцинации присоединились заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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