Арестованы влиятельные сотрудники Пенсионного фонда. Их связывают с делом беглого экс-сенатора ЯНАО

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Клипарт. Магнитогорск, парковка для инвалидов, пфр, пенсия
Следствие считает, что шесть влиятельных сотрудников ПФР получали взятки от экс-сенатора от ЯНАО за покровительство Фото: Илья Московец © URA.RU

Басманный суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России. Они подозреваются в получении взяток от экс-главы «Промсвязьбанка» и бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева.

«Басманным судом под стражу отправлены Александр Руднев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин, Рубен Эфианджян, Евгений Турчак, Константин Янкин. Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Все они подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору)», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованные возглавляли разные департаменты Пенсионного фонда. По версии следствия, Ананьев давал им взятки в обмен на покровительство при заключении государственных контрактов.

Сам экс-сенатор ЯНАО и его брат подозреваются в организации группы для хищения средств и их вывода за рубеж, напоминает телеканал 360. На имущество братьев наложен арест, они находятся в международном розыске. Ущерб, нанесенный подозреваемыми, составил 87 млрд рублей, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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