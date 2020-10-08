Басманный суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России. Они подозреваются в получении взяток от экс-главы «Промсвязьбанка» и бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева.
«Басманным судом под стражу отправлены Александр Руднев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин, Рубен Эфианджян, Евгений Турчак, Константин Янкин. Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Все они подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору)», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованные возглавляли разные департаменты Пенсионного фонда. По версии следствия, Ананьев давал им взятки в обмен на покровительство при заключении государственных контрактов.
Сам экс-сенатор ЯНАО и его брат подозреваются в организации группы для хищения средств и их вывода за рубеж, напоминает телеканал 360. На имущество братьев наложен арест, они находятся в международном розыске. Ущерб, нанесенный подозреваемыми, составил 87 млрд рублей, уточняет «
Подписывайтесь на URA.RU в