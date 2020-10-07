На имущество экс-главы «Промсвязьбанка» и бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева и его брата Алексея наложен арест, сообщает пресс-служба СК РФ. Братья, обвиняемые в многомиллиардной растрате, находятся в международном розыске.
«Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест, — говорится в сообщении СКР. — В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления для наложения ареста». Всего, по данным следственных органов, установлено девять соучастников братьев Ананьевых, пятеро из которых, а также сами братья, сейчас объявлены в розыск.
По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь утратить контроль над «Промсвязьбанком» из-за выявленных Центробанком РФ нарушений, создали организованную группу для хищения денег. В схеме вывода средств за рубеж было задействовано восемь россиян — бывших работников кредитного учреждения, а также один иностранный гражданин.
Соучастники вывели на счета частной компании на Кипре 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США за якобы приобретенные ценные бумаги. После этого преступники распорядились средствами по собственному усмотрению.
Ущерб от данного преступления в сумме составил 87,2 млрд рублей. Пятеро участников сообщества были задержаны, остальные пока разыскиваются. Ранее сообщалось, что Алексея Ананьева также подозревают во взяточничестве.
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