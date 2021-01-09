Вступившие в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие уверены, что ужесточение законодательства в первую очередь ударит по простым россиянам.
Согласно новым поправкам, власти будут следить за любыми финансовыми операциями, если речь идет о сумме свыше 600 тысяч рублей. Подробности таких операций будут передаваться в Росфинмониторинг.
Пользователи соцсетей отметили, что данные поправки никак не помогут с контролем финансовых средств, выделенных на социальные нужды. Кроме того, законодательство не учитывает офшорные счета.
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