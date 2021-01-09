Пользователи уверены, что новый закон ударит по простым гражданам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вступившие в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие уверены, что ужесточение законодательства в первую очередь ударит по простым россиянам.

Согласно новым поправкам, власти будут следить за любыми финансовыми операциями, если речь идет о сумме свыше 600 тысяч рублей. Подробности таких операций будут передаваться в Росфинмониторинг.

Пользователи соцсетей отметили, что данные поправки никак не помогут с контролем финансовых средств, выделенных на социальные нужды. Кроме того, законодательство не учитывает офшорные счета.

Пользователи задаются вопросом, как не попасть под зоркое око Росфинмониторинга при совершении законных денежных операций

По мнению некоторых пользователей, требуется усиление финансового контроля в других сферах