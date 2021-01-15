Экс-советника Путина уволили в США после слов о захвате Капитолия

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Андрей Илларионов назвал пост о захвате Капитолия «Поджогом Рейхстага-2021» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Бывший советник президента РФ Владимира Путина (2000-2005), экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона. Причиной увольнения стал его пост о беспорядках в Капитолии. Об этом сообщил сам Илларионов.

«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге „Поджог Рейхстага“-2021», — написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».

Экономист уточнил, что при устройстве на работу в Институт Катона руководство организации уведомило его о том, что сотрудники института имеют полное право на выражение своих точек зрения по любым вопросам. При этом институт не представляет своей позиции.

В посте, посвященном захвату Капитолия, Илларионов заявил, что руководство Демократической партии США разрушает ключевые политические и правовые институты страны, а также стремится установить свое монопольное господство. По его словам, когда Twitter, Facebook и Instagram ввели цензуру, перестала действовать первая поправка к Конституции США в части свободы слова.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, напоминает агентство Nation News.

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