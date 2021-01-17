В Роскачестве рассказали, когда опасно заряжать смартфон

Заряжать телефон не рекомендуется, если он намок, нагрелся или лежал под солнцем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смартфон опасно подключать к зарядному устройству, если гаджет намок или лежал под прямыми лучами солнца. Об этом предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Если вы заметили, что батарея смартфона вздулась, ни в коем случае его нельзя заряжать. Также не рекомендуется подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, либо если он мокрый», — заявил эксперт изданию «Прайм».

Также Кузьменко советует проверить статистику потребляемой энергии смартфона, если есть проблемы с зарядкой. Например, если телефон заряжается быстрее или перестал это делать. Представитель Роскачества подчеркнул, что со временем аккумулятор изнашивается. Проблемы с батареей могут возникнуть, если телефон роняли или использовали «неродную» зарядку.

Ранее в Роскачестве предупредили, что беспроводная зарядка может навредить аккумулятору смартфона. А беспроводные наушники могут повредить слуховые сенсорные клетки ушей. Также доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев предупредил, что новые обновления, которые выпускают IT-гиганты Google и Apple, могут нарушить работу смартфонов.