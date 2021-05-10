Ветеринары раскрыли, как клиники наживаются на здоровье животных

Некоторые ветеринары могут прописывать ненужные лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Персонал ветклиник может навязывать клиентам огромное количество ненужных процедур и лекарств, что может плохо сказаться на здоровье животного. Об этом URA.RU сообщили ветеринары.

«Проблема коммерциализации есть и в медицине. Много чего ненужного навязывается больному, а как больной человек к здоровью относится, так и хозяин животного. Иногда бывает до 90% ненужных процедур в некоторых клиниках производится», — сказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с агентством.

Челябинский ветеринар руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян согласился, что подобная проблема существует. «Есть такие коллеги предлагают все, что не нужно. Это не только услуги, но и продажа препаратов. Очень часто при этом страдает животное», — подчеркнул Даллакян. Он пояснил, что врачи в клиниках могут назначать сразу несколько лекарств одной направленности и питомцы не справляются с такой нагрузкой. Ветеринар отметил, что сильнее такое явление проявляется ближе к столичным городам.