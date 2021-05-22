Артист во время пресс-конференции ответил журналистам на обвинения Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

Одного из участников итальянской группы Måneskin, которая одержала победу на «Евровидении — 2021»,обвинили в употреблении запрещенных веществ. Во время прямого эфира камера сняла Давида Дамиано, который склонился над столом в то время, как его друзья радовались результатам голосования.

На пресс-конференции по итогам конкурса представители СМИ поинтересовались у Дамиано, почему он сидел, странно склонившись над столом. «Я не могу не спросить вас об этом. Вы склонились над столом, словно что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин. Это так?» — обратился к музыканту корреспондент.

Дамиано признался, что был удивлен такому вопросу. Он пояснил, что наркотиков у него с собой не было. Музыкант объяснил, что его напарник Томас Раджи разбил бокал, музыкант наклонился, чтобы посмотреть, никто ли не поранился. «Я вообще не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята не говорите так, правда. Не было никакого кокаина», — подчеркнул артист.

Рок-группа Maneskin из Италии заняла первое место на конкурсе «Евровидение-2021». В тройку лидеров также вошли певица Барбара Прави из Франции и группа Gjon’s Tears из Швейцарии.