Мишустин раздал указания после отчета в Госдуме. Список

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Новый перечень поручений Мишустина затронул глобальные проблемы в России Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подготовил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ. Согласно поручениям Мишустина, должно быть сделано следующее:

  • Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 млрд рублей — на помощь людям с коронавирусом.
  • До 21 мая Минтруд и Минфин должны выделить из резервного фонда 9,58 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение инвалидов средствами реабилитации — протезами, креслами-колясками, специальными ортопедическими изделиями.
  • Минздрав и Минфин до 28 мая обязаны составить акт о направлении средств на строящиеся больницы и диспансеры, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.
  • Минпромторг до 15 июля обязан утвердить меры дополнительной поддержки импортозамещения.
  • Минфин и Минэкономразвития до 21 июня обязали проработать вопрос о мотивации регионов на увеличение доходов собственных бюджетов.
  • Минфин до 10 июня выделит 100 млрд рублей на строительство дорог.
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин до 1 июля обязан создать рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, которая займется совершенствованием российского законодательства.
  • Минстрой должен продолжить работу по совершенствованию правовых норм в области строительства.
  • Минфин, Минприроды и Минэкономразвития до 18 июня разработают перечень штрафов за нанесение ущерба экологии. Требуется исключить «экологические» штрафы из налогооблагаемой базы. Мишустин отметил, что «эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы».
  • Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Ростуризму поручено предоставить отчет по участию правительства в мероприятиях по развитию туризма, проводимых Госдумой.

Ранее Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он подчеркнул, что правительство будет продолжать выполнять социальные обязательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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