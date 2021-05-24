Новый перечень поручений Мишустина затронул глобальные проблемы в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подготовил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ. Согласно поручениям Мишустина, должно быть сделано следующее:
- Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 млрд рублей — на помощь людям с коронавирусом.
- До 21 мая Минтруд и Минфин должны выделить из резервного фонда 9,58 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение инвалидов средствами реабилитации — протезами, креслами-колясками, специальными ортопедическими изделиями.
- Минздрав и Минфин до 28 мая обязаны составить акт о направлении средств на строящиеся больницы и диспансеры, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.
- Минпромторг до 15 июля обязан утвердить меры дополнительной поддержки импортозамещения.
- Минфин и Минэкономразвития до 21 июня обязали проработать вопрос о мотивации регионов на увеличение доходов собственных бюджетов.
- Минфин до 10 июня выделит 100 млрд рублей на строительство дорог.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин до 1 июля обязан создать рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, которая займется совершенствованием российского законодательства.
- Минстрой должен продолжить работу по совершенствованию правовых норм в области строительства.
- Минфин, Минприроды и Минэкономразвития до 18 июня разработают перечень штрафов за нанесение ущерба экологии. Требуется исключить «экологические» штрафы из налогооблагаемой базы. Мишустин отметил, что «эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы».
- Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Ростуризму поручено предоставить отчет по участию правительства в мероприятиях по развитию туризма, проводимых Госдумой.
Ранее Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он подчеркнул, что правительство будет продолжать выполнять социальные обязательства.
Подписывайтесь на URA.RU в