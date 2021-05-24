Новый перечень поручений Мишустина затронул глобальные проблемы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин подготовил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ. Согласно поручениям Мишустина, должно быть сделано следующее:

Минздрав и Минфин должны направить не менее 25 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 млрд рублей — на помощь людям с коронавирусом.

До 21 мая Минтруд и Минфин должны выделить из резервного фонда 9,58 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение инвалидов средствами реабилитации — протезами, креслами-колясками, специальными ортопедическими изделиями.

Минздрав и Минфин до 28 мая обязаны составить акт о направлении средств на строящиеся больницы и диспансеры, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

Минпромторг до 15 июля обязан утвердить меры дополнительной поддержки импортозамещения.

Минфин и Минэкономразвития до 21 июня обязали проработать вопрос о мотивации регионов на увеличение доходов собственных бюджетов.

Минфин до 10 июня выделит 100 млрд рублей на строительство дорог.

Вице-премьер Марат Хуснуллин до 1 июля обязан создать рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, которая займется совершенствованием российского законодательства.

Минстрой должен продолжить работу по совершенствованию правовых норм в области строительства.

Минфин, Минприроды и Минэкономразвития до 18 июня разработают перечень штрафов за нанесение ущерба экологии. Требуется исключить «экологические» штрафы из налогооблагаемой базы. Мишустин отметил, что «эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы».

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Ростуризму поручено предоставить отчет по участию правительства в мероприятиях по развитию туризма, проводимых Госдумой.

Ранее Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он подчеркнул, что правительство будет продолжать выполнять социальные обязательства.