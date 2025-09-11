Швеция вызвала посла России из-за «нарушения польской границы»

Посла России в Швеции вызвали в МИД страны
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Посол Российской Федерации в Швеции был приглашен в Министерство иностранных дел этого государства. Информация об этом представлена в официальном сообщении шведского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 11 сентября, Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме. Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября», — говорится в нем.

В утренние часы 10 сентября командование вооруженных сил Польши сообщило о нейтрализации ряда объектов, которые были идентифицированы как беспилотные летательные аппараты и нарушили воздушное пространство страны. Как отметил глава польского правительства Дональд Туск, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировано 19 случаев нарушения воздушных границ. По его словам, все выявленные беспилотники прибыли якобы со стороны Белоруссии.

На данный момент известно о трех уничтоженных дронах. В ответ на произошедшее, по запросу Варшавы, НАТО инициировало консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

В Минобороны Российской Федерации заявили, что в ночь с 9 на 10 сентября Вооруженные силы России нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Представители ведомства подчеркнули, что «удары по целям на территории Польши не планировались». Дальность действия беспилотников, которые, по имеющейся информации, пересекли польскую границу, не превышает 700 километров. В министерстве также выразили готовность к проведению консультаций с польской стороной по данному вопросу.

