27 мая 2021

ЦБ отозвал лицензию у банка крупнейшего татарского холдинга

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Банк России отозвал лицензию у РНКО «Нарат» Фото:

Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка РНКО «Нарат». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Деятельность РНКО „Нарат“ характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций», — указано на сайте ЦБ. Банк нарушал нормативные акты ЦБ и федеральные законы, которые регулируют деятельность банков, сообщает банк России. Также «Наратбанк» нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Наратбанк» является небольшим по размеру активов дочерним фининститутом банка «Ак Барс», который в апреле 2015 года реорганизовали из банка в расчетную небанковскую кредитную организацию. «Ак Барс» Банк« входит в состав участников „Наратбанка“ с 2004 года. Казанский Ак барс банк прекратил владение АО „Расчетная небанковская кредитная организация ‚Нарат‘ в сентябре 2020 года.

Ранее ЦБ отозвал лицензии у банка «ИРС» и у «Заубер Банк». Причиной стали сомнительные операции по продаже наличных иностранных денег физическим лицам и сомнительные транзитные операции повышенного риска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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