Путин рассказал, что именно думает о Байдене

Владимир Путин считает, что Джо Байден профессионал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский президент Джо Байден профессионал и ему стоит поработать совместно с Россией. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

«Он (Байден, прим.ред.) провел практически всю свою взрослую жизнь в политике, — сказал Путин. Президент России также отметил опыт Байдена и назвал его профессионалом.

Интервью с журналистом NBC Кейром Симмонсом проводилось в Москве. Оно приурочено к его встрече с Байденом 16 июня в Женеве. Последний раз Путин общался с американской прессой в 2018 году. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут консультации перед предстоящей встречей Джо Байдена и Владимира Путина, пишет RT.