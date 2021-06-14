Путин рассказал, что именно думает о Байдене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин считает, что Джо Байден профессионал Фото:

Американский президент Джо Байден профессионал и ему стоит поработать совместно с Россией. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

«Он (Байден, прим.ред.) провел практически всю свою взрослую жизнь в политике, — сказал Путин. Президент России также отметил опыт Байдена и назвал его профессионалом.

Интервью с журналистом NBC Кейром Симмонсом проводилось в Москве. Оно приурочено к его встрече с Байденом 16 июня в Женеве. Последний раз Путин общался с американской прессой в 2018 году. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут консультации перед предстоящей встречей Джо Байдена и Владимира Путина, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...