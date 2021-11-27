27 ноября 2021

Глава МИД Венгрии обвинил Европу в лицемерии из-за «Спутника V»

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Глава МИД Венгрии назвал признание «Спутника V» политическим вопросом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Европе хорошо отзываются о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в личных разговорах, но на публике ведут себя по-другому. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сийярто добавил, что западные коллеги в беседе с ним говорят об эффективности российской вакцины, а на публике ведут себя иначе. Он разочарован, что вопрос принятия „Спутника V“ в Европе носит „политический и идеологический“ характер», — передают «Аргументы недели» со ссылкой на Петера Сийярто.

По его словам, благодаря использованию «Спутника V» Венгрия смогла открыть границы и восстановить экономику на два месяца раньше других европейских стран. Сийярто сообщил, что российскую вакцину можно одобрить двумя способами. Препарат может признать Европейское агентство лекарственных средств, но в чрезвычайных ситуациях национальный регулятор может дать вакцине временное одобрение.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны предоставить равный доступ к вакцинам от коронавируса. По его словам, нужно устранить препятствия для поставок препаратов. «Спутник V» прошел серьезные проверки и завоевал доверие, его зарегистрировали в 70 странах, сказал Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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