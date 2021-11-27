Глава МИД Венгрии обвинил Европу в лицемерии из-за «Спутника V»

В Европе хорошо отзываются о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в личных разговорах, но на публике ведут себя по-другому. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Сийярто добавил, что западные коллеги в беседе с ним говорят об эффективности российской вакцины, а на публике ведут себя иначе. Он разочарован, что вопрос принятия „Спутника V“ в Европе носит „политический и идеологический“ характер», — передают «Аргументы недели» со ссылкой на Петера Сийярто.
По его словам, благодаря использованию «Спутника V» Венгрия смогла открыть границы и восстановить экономику на два месяца раньше других европейских стран. Сийярто сообщил, что российскую вакцину можно одобрить двумя способами. Препарат может признать Европейское агентство лекарственных средств, но в чрезвычайных ситуациях национальный регулятор может дать вакцине временное одобрение.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны предоставить равный доступ к вакцинам от коронавируса. По его словам, нужно устранить препятствия для поставок препаратов. «Спутник V» прошел серьезные проверки и завоевал доверие, его зарегистрировали в 70 странах, сказал Мишустин.
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